В Индонезии испугались срыва саммита G20

Главное иммиграционное управление Индонезии предупредило власти страны о планах «группы иностранцев» сорвать саммит G20. Об этом сообщает TEMPO.CO со ссылкой на исполняющего обязанности главы подразделения Видодо Экатьяджаны.

По его словам, управление получило такие данные от соответствующих министерств и учреждений государства. Их представители предупредили о присутствии на территории Индонезии групп иностранцев, которые «подозреваются в нарушении иммиграционного законодательства и планах сорвать саммит G20».

Экатьяджана подчеркнул, что управление «примет строгие меры» в отношении иностранцев, которые прибыли в страну с целью нарушить «порядок, безопасность и законы, не говоря уже о вмешательстве в проведение съезда "Большой двадцатки"». Более того в Индонезии запустили онлайн-канал для получения сообщений от граждан государства о подозрительных действиях иностранцев.

Экатьяджана также напомнил, что приезжего, ранее устроившего демонстрацию и пытавшегося сорвать саммит G20, депортировали из страны. Им оказался гражданин Японии.