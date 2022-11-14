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19 минут назад

В Индонезии испугались планов «группы иностранцев» срыва саммита G20

Елена Прошина

Главное иммиграционное управление Индонезии предупредило власти страны о планах «группы иностранцев» сорвать саммит G20. Об этом сообщает TEMPO.CO со ссылкой на исполняющего обязанности главы подразделения Видодо Экатьяджаны.

В Индонезии испугались срыва саммита G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, управление получило такие данные от соответствующих министерств и учреждений государства. Их представители предупредили о присутствии на территории Индонезии групп иностранцев, которые «подозреваются в нарушении иммиграционного законодательства и планах сорвать саммит G20».

Экатьяджана подчеркнул, что управление «примет строгие меры» в отношении иностранцев, которые прибыли в страну с целью нарушить «порядок, безопасность и законы, не говоря уже о вмешательстве в проведение съезда "Большой двадцатки"». Более того в Индонезии запустили онлайн-канал для получения сообщений от граждан государства о подозрительных действиях иностранцев.

Экатьяджана также напомнил, что приезжего, ранее устроившего демонстрацию и пытавшегося сорвать саммит G20, депортировали из страны. Им оказался гражданин Японии.

Съезд «Большой двадцатки» пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Делегацию России на саммите возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В мире,Сергей Лавров,
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