Пока вы не уснули: влияние Путина на G20 и прибытие Зеленского в Херсон

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FT: Путин окажет влияние на саммит G20, даже не приезжая на него

Украинский кризис станет одной из основных тем обсуждения на G20 в Индонезии, а президент России Владимир Путин окажет влияние на саммит, даже несмотря на свой отказ от участия в нем. Об этом со ссылкой на статью Financial Times пишет Ura.ru.

Макрон нашел способ «надавить» на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается призвать председателя КНР Си Цзиньпина оказать «давление на Россию», чтобы повлиять на ситуацию на Украине. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

NASA объяснило, почему инопланетяне до сих пор не связались с Землей

Исследователи NASA рассказали, почему жители Земли все еще ни разу не сталкивались с разумной внеземной жизнью. В опубликованной в Arxiv статье о теории «Великого фильтра» ученые высказали мнение, что инопланетные цивилизации могли существовать, однако они уничтожили себя до того, как вступили в контакт с землянами.

Зеленский прибыл в Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Херсон, откуда ранее были выведены российские войска. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет агентство Reuters. По данным издания, глава Украины выступил перед украинскими силовиками.

В стамбульском теракте увидели американский след

EPA/ТАСС

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал версию турецких следователей, согласно которой к теракту в Стамбуле 13 ноября причастна Рабочая партия Курдистана (РПК), допустив участие США в подготовке взрыва.

Лавров отреагировал на информацию о своей госпитализации на Бали

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения СМИ о том, что его госпитализировали на Бали, куда он прибыл для участия в саммите G20. Как пишет ТАСС, он заявил, что находится в отеле и готовится к участию в саммите.

«Читаю материалы к завтрашнему саммиту в гостинице», — сказал министр, подтвердив слова своей фотографией.

ЦБ обсуждает льготную ипотеку для жителей новых регионов

Банк России приступил к обсуждению вопроса, связанного с процедурами предоставления финансовых услуг жителям регионов, которые были приняты в состав РФ. Так, их хотят упростить, сообщает РБК со ссылкой на источник в банке из топ-10. Консультации ведутся с рядом банков. Нововведения коснутся клиентов-физлиц, проживающих в четырех новых субъектах, а также тех, кто переселится из них в другие российские регионы.

«АвтоВАЗ» побил рекорд на российском рынке

LADA

Доля LADA на рынке новых автомобилей в России стала рекордной. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат». В период с 7 по 13 ноября россиянам продали 4641 новый легковой автомобиль Lada. В результате марке удалось занять 42% от суммарного объема рынка за прошедшую неделю. Этот уровень является максимальным, следует из данных АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Валиеву потребовали дисквалифицировать и аннулировать результаты

WADA потребовало от CAS решения о нарушении Валиевой антидопинговых правил, вынесения дисквалификации сроком на четыре года и аннулирования ее результатов. Как пишет ТАСС, Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Орбакайте сообщила об отъезде из России