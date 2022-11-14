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1 час назад

Cовместное фотографирование на саммите G20 отменили

Илья Родин

Традиционное совместное фотографирование на саммите «Большой двадцатки» (G20) было отменено. Об этом в понедельник, 14 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на Kyodo.

По данным агентства, причиной отмены так называемого «семейного фото» стали разногласия представителей стран-участниц по поводу противостояния на Украине и обвинения в адрес Москвы.

Отмечается, что от совместного фото отказались делегаты США и европейских стран. Они объяснили это тем, что на мероприятие прибыла российская делегация.

Напомним, что участники саммита впервые отказались от совместного фото за всю историю проведения встреч G20.

Кроме того, были отменены групповые фото по итогам встреч, которые прошли на полях саммита.

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