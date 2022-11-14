Cовместное фотографирование на саммите G20 отменили

Традиционное совместное фотографирование на саммите «Большой двадцатки» (G20) было отменено. Об этом в понедельник, 14 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на Kyodo.

По данным агентства, причиной отмены так называемого «семейного фото» стали разногласия представителей стран-участниц по поводу противостояния на Украине и обвинения в адрес Москвы.

Отмечается, что от совместного фото отказались делегаты США и европейских стран. Они объяснили это тем, что на мероприятие прибыла российская делегация.

Напомним, что участники саммита впервые отказались от совместного фото за всю историю проведения встреч G20.