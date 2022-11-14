В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

СМИ: участники саммита G20 на Бали согласовали итоговое заявление

ТАСС

Шерпы в целом согласовали итоговое коммюнике саммита G20, который пройдет на острове Бали. С таким утверждением в понедельник выступило итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник.

По данным агентства, неизвестно, содержит ли коммюнике упоминание о конфликте на Украине, и если да, то в каких формулировках.

"В настоящее время текст дорабатывается", - приводит агентство слова источника.

Cовместное фотографирование на саммите G20 отменили

Газета Politico ранее сообщала, что президент Индонезии Джоко Видодо призывает лидеров западных стран смягчить риторику в отношении России на саммите Группы двадцати. По ее словам, индонезийские официальные лица, в том числе президент Видодо, оказывают давление на западных коллег с тем, чтобы те "проявили гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики" по отношению к Москве. Как отмечает издание, это необходимо для того, чтобы Россия, представленная на саммите министром иностранных дел Сергеем Лавровым, согласилась на принятие итоговой резолюции. Подчеркивается, что итоговая декларация саммита будет рассматриваться Видодо как "личный успех".

В понедельник газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Германии информировала, что страны Группы двадцати не придут к соглашению по формулировкам в коммюнике, которые бы осуждали действия России на Украине.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.

В мире,Видео,Сергей Лавров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители