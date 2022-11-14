Шерпы в целом согласовали итоговое коммюнике саммита G20, который пройдет на острове Бали. С таким утверждением в понедельник выступило итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник.

По данным агентства, неизвестно, содержит ли коммюнике упоминание о конфликте на Украине, и если да, то в каких формулировках.

"В настоящее время текст дорабатывается", - приводит агентство слова источника.

Газета Politico ранее сообщала, что президент Индонезии Джоко Видодо призывает лидеров западных стран смягчить риторику в отношении России на саммите Группы двадцати. По ее словам, индонезийские официальные лица, в том числе президент Видодо, оказывают давление на западных коллег с тем, чтобы те "проявили гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики" по отношению к Москве. Как отмечает издание, это необходимо для того, чтобы Россия, представленная на саммите министром иностранных дел Сергеем Лавровым, согласилась на принятие итоговой резолюции. Подчеркивается, что итоговая декларация саммита будет рассматриваться Видодо как "личный успех".

В понедельник газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Германии информировала, что страны Группы двадцати не придут к соглашению по формулировкам в коммюнике, которые бы осуждали действия России на Украине.