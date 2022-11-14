Макрон нашел способ «надавить» на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается призвать председателя КНР Си Цзиньпина оказать «давление на Россию», чтобы повлиять на ситуацию на Украине. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

Напомним, что сейчас Макрон находится на Бали для участия в саммите G20. В кулуарах мероприятия он встретится с китайским лидером, чтобы заявить ему, что «его интерес также заключается в том, чтобы оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право».

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».