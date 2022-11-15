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1 час назад

Страны G20 согласовали итоговое коммюнике, осуждающее действия РФ

Национальная Служба Новостейиещё 3

Страны G20 согласовали заключительное коммюнике саммита, который открылся 15 ноября на индонезийском острове Бали, сообщает Financial Times.

Страны G20 согласовали итоговое коммюнике, осуждающее действия РФ
Фото: ТАССТАСС

В документе содержится осуждение действий российских властей на Украине. Как заявил президент Индонезии Джоко Видодо на открытии саммита, мир не должен погрузиться в состояние новой холодной войны, также нельзя допустить его разделения на части.

Глава государства указал на необходимость остановить войну, напрямую не упоминая конфликт на Украине, сообщает ТАСС.

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