Страны G20 согласовали итоговое коммюнике, осуждающее действия РФ

Страны G20 согласовали заключительное коммюнике саммита, который открылся 15 ноября на индонезийском острове Бали, сообщает Financial Times.
В документе содержится осуждение действий российских властей на Украине. Как заявил президент Индонезии Джоко Видодо на открытии саммита, мир не должен погрузиться в состояние новой холодной войны, также нельзя допустить его разделения на части.
Глава государства указал на необходимость остановить войну, напрямую не упоминая конфликт на Украине, сообщает ТАСС.