В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
5 минут назад

Макрон пообещал позвонить Путину после саммита G20

Мария Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонит главе России Владимиру Путину после саммита G20. Об этом сообщает 20minutes со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Макрон пообещал позвонить Путину после саммита G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представители Макрона подчеркнули, что французский президент «продолжит разговаривать» со своим российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на «череду напряженности и замкнутости».

Саммит «Большой двадцатки» проходит 15–16 ноября на Бали. Путин не приедет на саммит, в Кремле объяснили, что обстоятельства требуют присутствия президента в России.

Российскую делегацию на саммите возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Макрон в рамках G20 рассчитывает «призвать Россию к деэскалации», заявили в Елисейском дворце. Он проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

У Макрона запланирован обед с главой Южной Африки Сирилом Рамафосой, аргентинским лидером Альберто Фернандесом и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, а также лидерами трех стран, не входящих в G20, - президентом Руанды Полом Кагаме, главой Сенегала Маки Саллом и премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.

В мире,Альберто Фернандес,Эммануэль Макрон,Нарендра Моди,Цзиньпин Си,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители