Макрон пообещал позвонить Путину после саммита G20

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонит главе России Владимиру Путину после саммита G20. Об этом сообщает 20minutes со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Представители Макрона подчеркнули, что французский президент «продолжит разговаривать» со своим российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на «череду напряженности и замкнутости».

Саммит «Большой двадцатки» проходит 15–16 ноября на Бали. Путин не приедет на саммит, в Кремле объяснили, что обстоятельства требуют присутствия президента в России.

Российскую делегацию на саммите возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Макрон в рамках G20 рассчитывает «призвать Россию к деэскалации», заявили в Елисейском дворце. Он проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.