Столтенберг назвал главную ошибку Запада и Украины в отношении России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал главной ошибкой Запада и Украины недооценивание России и призвал не совершать ее. Как сообщает РИА Новости, глава альянса считает, что ближайшие месяцы станут для Украины тяжелыми.

«Мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию. Российские вооруженные силы сохраняют значительные возможности, большое число личного состава… Следующие месяцы будут тяжелыми», — сказал он на совместной пресс-конференции с главами МИД и минобороны Нидерландов.

Столтенберг также отметил, что отход российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области «продемонстрировал храбрость» Вооруженных сил Украины, а также доказал важность продолжения военной поддержки Киева.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».