Запад и Украина недооценивают Россию и это является их главной ошибкой. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию. Российские вооруженные силы сохраняют значительные возможности, большое число личного состава… Следующие месяцы будут тяжелыми», — говорит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит агентство. При этом он уточнил, что нужно продолжать оказывать поддержку Украине.

Ранее сообщалось о том, что сам факт существования Североатлантического альянса после распада Советского союза — это ошибка. Обозреватель британского журнала Spiked Мария Дежевская считает, что его нужно распустить. В КНР также раскрыли очередной козырь РФ в борьбе с Западом — истребитель-невидимка Су-57.