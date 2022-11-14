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34 минуты назад

Генсек НАТО назвал главную ошибку Запада и Украины на спецоперации

Ura.Ru

Запад и Украина недооценивают Россию и это является их главной ошибкой. Об этом сообщает Reuters.

Столтенберг назвал главную ошибку Запада и Украины на спецоперации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию. Российские вооруженные силы сохраняют значительные возможности, большое число личного состава… Следующие месяцы будут тяжелыми», — говорит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит агентство. При этом он уточнил, что нужно продолжать оказывать поддержку Украине.

Ранее сообщалось о том, что сам факт существования Североатлантического альянса после распада Советского союза — это ошибка. Обозреватель британского журнала Spiked Мария Дежевская считает, что его нужно распустить. В КНР также раскрыли очередной козырь РФ в борьбе с Западом — истребитель-невидимка Су-57.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида. США и страны Запада оказывают помощь Украине и вводят санкции против российской стороны. При этом Европа столкнулась с последствиями в виде энергокризиса.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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