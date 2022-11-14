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1 час назад

Tempo: в Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20 «группами иностранцев»

Газета.Ru

Главное иммиграционное управление Индонезии опасается, что группа иностранцев может сорвать саммит «Большой двадцатки» (G20), который стартует 15 ноября. Об этом сообщает портал TEMPO.CO со ссылкой на исполняющего обязанности главы управления Видодо Экатьяджаны.

Tempo: в Индонезии опасаются попыток срыва саммита G20
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, информация об их присутствии получена от соответствующих министерств и учреждения. А именно, речь идет о лицах, которые подозреваются в нарушении иммиграционного законодательства.

По словам Экатьяджаны, управление примет решительные меры в случае вмешательства в саммит любого иностранца, «независимо от его происхождения и целей». Кроме того, индонезийские власти открыли онлайн-канал для получения информации от общественности о подозрительных действиях иностранных граждан.

Экатьяджана добавил, что ранее были депортированы иностранцы, устроившие демонстрации.

Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. Россию на мероприятии представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Россию на саммите представит глава МИД Сергей Лавров. Ранее Кремль объяснил отказ президента РФ Владимира Путина посетить саммит G20.

В мире,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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