Еще одна европейская страна отказалась от помощи Украине

Швейцария не будет участвовать в конфликте на Украине, в том числе не намерена и поставлять туда оружие. Об этом заявил президент страны Иньяцио Кассис, пишет РИА Новости.

Глава Швейцарии напомнил, что его страна не экспортировала вооружения ни во время Первой мировой войны, ни во время Второй.

«Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни на Украине, ни в России, ни где бы то еще ни было в мире», - пояснил Иньяцио Кассис на полях Парижского форума мира.

При этом он подчеркнул, что Швейцария не собирается отказываться от политики нейтралитета, однако признал, что давление на страну «существует всегда».

«Мы объединили силы, присоединились к санкциям ЕС, действуем в плане реконструкции (Украины) и гуманитарной помощи. Но мы останемся на нашем пути – пути нейтралитета, который позволил нам на протяжении двухсот лет вести ясную и стабильную политику безопасности и внешнюю политику», - заверил он.

Ранее стало известно, что Швейцария в очередной раз отклонила запрос Германии о реэкспорте на Украину своих снарядов к уже поставленным немецким зенитным самоходным установкам ПВО Gepard. Также Швейцария отказала Киеву в просьбе отправить в зону боевых действий шлемы и бронежилеты, поскольку это оборудование военного назначения, чего не позволяет нейтралитет страны.