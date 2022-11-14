Еще одна европейская страна отказалась от помощи Украине

«Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте», — сказал президент на полях Парижского форума мира.
Его слова приводит РИА Новости. Также он уточнил, что Швейцария не планирует так или иначе участвовать абсолютно в любом конфликте. Также глава страны подчеркнул, что Швейцария испытывает давление со стороны других европейских стран.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью помощи мирным жителям Донбасса. Также задачей является демилитаризация страны. США и европейские страны оказывают помощь украинской стороны, но с течением времени все больше стран стали ограничивать свою поддержку.