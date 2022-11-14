Еще одна европейская страна отказалась от помощи Украине

Швейцария отказалась от поставок оружия Украине. Об этом заявил президент Швейцарии Кассис Берн.

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«Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте», — сказал президент на полях Парижского форума мира.

Его слова приводит РИА Новости. Также он уточнил, что Швейцария не планирует так или иначе участвовать абсолютно в любом конфликте. Также глава страны подчеркнул, что Швейцария испытывает давление со стороны других европейских стран.