Обзор иноСМИ: идейные грузины на Украине и красные линии для Байдена

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Фото: Ken Cedeno/Pool via CNP/ТАСС Ken Cedeno/Pool via CNP/ТАСС

«Красные линии для Байдена»

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Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся 14 ноября, за день до начала саммита G20. Это первая личная встреча двух политиков с тех пор, как Байден вступил в должность президента почти два года назад.

Отношения Китая и США находятся на низком уровне, но Байден ожидает откровенного обмена мнениями с Си, отмечает Süddeutsche Zeitung. Он хочет продемонстрировать Си свои «красные линии» и четко определить, что стало бы «красными линиями» для Китая.

«Я хорошо его знаю. Он знает меня. Я провел с ним больше времени, чем с любым другим лидером в мире», - заявил Байден.

По словам президента США, их дискуссии всегда были открытыми и между ними «никогда не было недоразумений». Несмотря на проблемы в отношениях стран, каналы связи следует поддерживать, «чтобы конкуренция не переросла в конфликт», подчеркнули в Белом доме. В частности, Байден ищет для Китая «конструктивную роль» в проблемах Северной Кореи и ее ракет.

«Наемники или идейные? Грузинский легион на Украине»

Military Watch Magazine рассказал об одном из самых известных иностранных подразделений, участвующих в боевых действиях на Украине, - грузинском национальном легионе, который действует с 2014 года. Легион представляет собой элитное военизированное подразделение численностью около тысячи человек, при этом в его состав входят не только грузины - также там есть около 50 британских военнослужащих и наемники из других западных стран.

По словам лидера легиона Мамуки Мамулашвили, его команда воюет «не за зарплату, а за идею свободы». Сам он рассматривает украинский кризис как «борьбу не на жизнь, а на смерть, битву за западные идеалы, такие как демократия и личная свобода». По версии Military Watch Magazine, грузинский легион - это прежде всего идеологически мотивированная добровольческая сила, так как его состав - многонациональный и в него входят люди из «стран с более высоким уровнем дохода».

Европе пообещали теплую зиму

По данным Службы ЕС по изменению климата - Copernicus - этой зимой европейцы с большей вероятностью столкнутся с температурами, значительно превышающими норму, это потенциально может облегчить ситуацию на рынках топлива. Об этом рассказало Bloomberg.

Ученые из Copernicus пришли к выводу, что прибрежные районы вдоль Балтийского, Средиземного и Северного морей почти наверняка столкнутся с температурами, превышающими исторические средние значения. Это снизит спрос на природный газ, которым спешат запастись европейские страны. По мнению ученых, с вероятностью в 50 - 60 процентов температуры будут значительно выше исторических норм на большей части территории Британии, Центральной и Южной Европы. Во Франции и Германии с вероятностью в 40 - 50 процентов осадки в следующие три месяца будут значительно меньше среднего уровня. Отсутствие дождей и снегопадов может повлиять на внутренний речной транспорт и операторов гидроэнергетики, а также на лыжный сезон.

Поставки оружия Киеву ставят под угрозу военные технологии Запада

Продолжая поставлять оружие Киеву, Лондон должен остерегаться противников, которые получают доступ к британской военной технике, пишет Кон Кафлин в своей статье для The Telegraph. «Враждебные державы», такие как Россия, Иран и Китай, очень заинтересованы в технологиях, развернутых на украинских полях сражений, отмечает автор.

Кафлин назвал тревожными сообщения о поставках Москвой Тегерану трофейного западного оружия - противотанковой переносной ракеты NLAW британского производства и ее американского аналога, Javelin, а также американского зенитно-ракетного комплекса Stinger. Теперь у иранцев может появиться возможность создать аналоги этих вооружений. Американские военные эксперты считают, что дроны Shahed-136 были созданы по образцу американского беспилотника, сбитого иранцами в 2011 году, а новое поколение китайских истребителей-невидимок J-20 «поразительно похоже» на американский F-35.

«Фарерский бизнес живет за счет российских рыбаков»

Власти Фарерских островов не хотят продлевать соглашение о рыболовстве с Россией, что ставит под угрозу бизнес местных жителей, рассказал DR. Сейчас российские траулеры заходят на Фарерские острова 250 раз в год.