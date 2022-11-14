Урсула фон дер Ляйен захотела поговорить с Путиным «лицом к лицу»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила желание встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20. Соответствующее заявление она сделала в интервью телеканалу Bloomberg TV.

«Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу», - отметила фон дер Ляйен.

Глава ЕК также высказалась о подписании коммюнике на саммите. По ее словам, оно «должно быть целью».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ российского лидера от поездки на саммит G20 в Индонезии. Так, по его словам, Путин не сможет стать участником в связи с загруженным графиком и необходимостью пребывать в РФ. Выступления президента не ожидается и в режиме онлайн, отметил представитель Кремля. Как стало известно, глава МИД РФ Сергей Лавров будет возглавлять российскую делегацию.

Саммит будет проходить два дня - 15-16 ноября.