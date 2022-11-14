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46 минут назад

Урсула фон дер Ляйен захотела поговорить с Путиным «лицом к лицу»

Лера Букина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила желание встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20. Соответствующее заявление она сделала в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Урсула фон дер Ляйен захотела поговорить с Путиным «лицом к лицу»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу», - отметила фон дер Ляйен.

Глава ЕК также высказалась о подписании коммюнике на саммите. По ее словам, оно «должно быть целью».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ российского лидера от поездки на саммит G20 в Индонезии. Так, по его словам, Путин не сможет стать участником в связи с загруженным графиком и необходимостью пребывать в РФ. Выступления президента не ожидается и в режиме онлайн, отметил представитель Кремля. Как стало известно, глава МИД РФ Сергей Лавров будет возглавлять российскую делегацию.

Саммит будет проходить два дня - 15-16 ноября.

Как сообщалось ранее, в Верховную раду Украины внесли проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы.

В мире,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Верховная Рада,Еврокомиссия,
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