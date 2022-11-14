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34 минуты назад

Турция отказалась принимать соболезнования от США после теракта в Стамбуле

Елена Прошина

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара знает откуда координировался теракт в Стамбуле, в связи с этим отказалась принимать соболезнования посольства США. Об этом пишет РИА Новости.

Глава МВД Турции намекнул на причастность США к теракту в Стамбуле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В воскресенье, 13 ноября, на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек, еще более 80 пострадали. Вскоре турецкая полиция задержала подозреваемого. По данным СМИ, теракт совершила женщина, которая может быть связана с Рабочей партией Курдистана.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле, а также выражают соболезнования родным погибших. Однако Анкара не приняла извинений.

«Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства... Если бы мы не поймали нападавшего, он бы бежал в Грецию», — отметил он.

Как сообщалось ранее, задержать террористку удалось в результате изучения материалов с 1,2 тыс. камер наблюдения. Женщина была задержана в ночь на понедельник в стамбульском районе Эсенлер. Кроме этого, были проведены операции по 21 адресу, в ходе которых задержали 46 других подозреваемых.

В мире,Сулейман Сойлу,Рабочая партия Курдистана,
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