Глава МВД Турции намекнул на причастность США к теракту в Стамбуле

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара знает откуда координировался теракт в Стамбуле, в связи с этим отказалась принимать соболезнования посольства США. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье, 13 ноября, на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек, еще более 80 пострадали. Вскоре турецкая полиция задержала подозреваемого. По данным СМИ, теракт совершила женщина, которая может быть связана с Рабочей партией Курдистана.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле, а также выражают соболезнования родным погибших. Однако Анкара не приняла извинений.

«Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства... Если бы мы не поймали нападавшего, он бы бежал в Грецию», — отметил он.