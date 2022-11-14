Зеленский прибыл в Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Херсон, откуда ранее были выведены российские войска. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет агентство Reuters.

По данным издания, глава Украины выступил перед украинскими силовиками.

«Мы продвигаемся вперед. (…) Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», - привело издание слова Зеленского.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу утвердил вывод войск с правого берега Днепра в Херсонской области. Оборона в регионе будет организована по рубежу реки. Переброску войск завершили 11 ноября — при маневре военные не оставили ни одной единицы военной техники и снаряжения, потерь среди личного состава нет.