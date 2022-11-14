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40 минут назад

Reuters: Зеленский прибыл в Херсон

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Херсон, откуда ранее были выведены российские войска. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет агентство Reuters.

Зеленский прибыл в Херсон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, глава Украины выступил перед украинскими силовиками.

«Мы продвигаемся вперед. (…) Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», - привело издание слова Зеленского.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу утвердил вывод войск с правого берега Днепра в Херсонской области. Оборона в регионе будет организована по рубежу реки. Переброску войск завершили 11 ноября — при маневре военные не оставили ни одной единицы военной техники и снаряжения, потерь среди личного состава нет.

Время непростых решений: почему в МО РФ решили отвести войска от Херсона

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсон пока не будут пускать журналистов из-за необходимости проведения работ по разминированию. После чего власти Украины лишили аккредитации как минимум шесть журналистов разных СМИ, в том числе телекомпании CNN и телеканала Sky News.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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