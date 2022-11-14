Зеленский прибыл в Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в понедельник в город Херсон. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев на месте событий.

Фото: Zuma\TACC Zuma\TACC

Агентство сообщает, что Зеленский выступил перед украинскими силовиками.

Ранее он заявил, что Киев не намерен пускать журналистов в Херсон из-за необходимости проведения работ по разминированию.