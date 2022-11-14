Зеленский прибыл в Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в понедельник в город Херсон. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев на месте событий.
Агентство сообщает, что Зеленский выступил перед украинскими силовиками.
Ранее он заявил, что Киев не намерен пускать журналистов в Херсон из-за необходимости проведения работ по разминированию.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. По словам Суровикина, все желающие мирные жители - более 115 тыс. человек - уже эвакуировались с правого берега.