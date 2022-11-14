Макрон призвал к началу мирных переговоров между Россией и Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал в ближайшие недели увеличить дипломатические усилия для того, чтобы украинский кризис был урегулирован дипломатическим путем. Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров», - заявил Макрон в эфире радиостанции France Inter.

Он отметил, что необходимо вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Однако, по его мнению, решающее слово остается за президентом Владимиром Зеленским и украинским народом, поэтому переговоры должны начаться «в тот момент и на тех условиях, которые они сочтут приемлемыми».

Французский лидер также заметил, что необходимо оказывать как военную, так и гуманитарную поддержку Украине, что помочь стране «пережить зиму».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».