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1 час назад

Макрон призвал к началу мирных переговоров между Россией и Украиной

Алиса Селезнёва

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал в ближайшие недели увеличить дипломатические усилия для того, чтобы украинский кризис был урегулирован дипломатическим путем. Об этом пишет ТАСС.

Макрон призвал к началу мирных переговоров между Россией и Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров», - заявил Макрон в эфире радиостанции France Inter.

Он отметил, что необходимо вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Однако, по его мнению, решающее слово остается за президентом Владимиром Зеленским и украинским народом, поэтому переговоры должны начаться «в тот момент и на тех условиях, которые они сочтут приемлемыми».

Французский лидер также заметил, что необходимо оказывать как военную, так и гуманитарную поддержку Украине, что помочь стране «пережить зиму».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Делегации России и Украины начали вести переговоры в первые дни после начала спецоперации. В последний раз о прогрессе на них Россия сообщала в конце марта. В настоящее время мирные переговоры приостановлены по инициативе украинской стороны. В начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

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