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1 час назад

«Арестуйте меня»: как живет самая популярная полицейская в мире

Александр Котлеткин

Диану Рамирес в соцсетях называют самой привлекательной сотрудницей полиции в мире. Службу девушки в органах нельзя назвать безопасной, ведь она с оружием в руках патрулирует улицы города Медельин, за которым в прошлом закрепилась дурная слава центра преступности и наркоторговли.

1/13 Диану Рамирес в соцсетях называют самой привлекательной сотрудницей полиции в мире
Фото: Соцсети
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2/13 Службу девушки в органах нельзя назвать безопасной, ведь она с оружием в руках патрулирует улицы города Медельин, за которым в прошлом закрепилась дурная слава центра преступности и наркоторговли
Фото: Соцсети
3/13 На аккаунт Дианы в социальных сетях подписаны почти четыреста тысяч пользователей, которые оставляют под ее фото восторженные комментарии
Фото: Соцсети
4/13 Несмотря на популярность, девушка не готова оставить службу в органах, чтобы стать блогером или моделью
Фото: Соцсети
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5/13 По словам полицейской, мужчины часто просят оштрафовать их и восхищаются ее красотой
Фото: Соцсети
6/13 «Если бы у меня была возможность снова выбрать профессию, я бы не колебалась и снова стала полицейским. Я всем обязана Национальной полиции: она сделала меня профессионалом и женщиной, которой я являюсь сегодня», — заявила Рамирес
Фото: Соцсети
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На аккаунт Дианы в социальных сетях подписаны почти четыреста тысяч пользователей, которые оставляют под ее фото восторженные комментарии. Несмотря на популярность, девушка не готова оставить службу в органах, чтобы стать блогером или моделью.

«Если бы у меня была возможность снова выбрать профессию, я бы не колебалась и снова стала полицейским. Я всем обязана Национальной полиции: она сделала меня профессионалом и женщиной, которой я являюсь сегодня», — заявила Рамирес.

По словам полицейской, мужчины часто просят оштрафовать их и восхищаются ее красотой.

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