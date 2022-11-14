«Арестуйте меня»: как живет самая популярная полицейская в мире

Диану Рамирес в соцсетях называют самой привлекательной сотрудницей полиции в мире. Службу девушки в органах нельзя назвать безопасной, ведь она с оружием в руках патрулирует улицы города Медельин, за которым в прошлом закрепилась дурная слава центра преступности и наркоторговли.
На аккаунт Дианы в социальных сетях подписаны почти четыреста тысяч пользователей, которые оставляют под ее фото восторженные комментарии. Несмотря на популярность, девушка не готова оставить службу в органах, чтобы стать блогером или моделью.
«Если бы у меня была возможность снова выбрать профессию, я бы не колебалась и снова стала полицейским. Я всем обязана Национальной полиции: она сделала меня профессионалом и женщиной, которой я являюсь сегодня», — заявила Рамирес.
По словам полицейской, мужчины часто просят оштрафовать их и восхищаются ее красотой.