Боррель: «ЕС не готов обсуждать новые санкции против России»

Евросоюз в настоящее время не готов приступить к обсуждению новых ограничений против российской стороны. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС, передает ТАСС.
«Сегодня этого не произойдет», - подчеркнул он.
Боррель также указал на то, что новые рестрикции должны иметь четкую легальную с точки зрения Евросоюза базу.
Ранее обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг заявил, что ограничения против РФ, введенные западными странами, принесли России важного союзника. Речь, по его словам, идет о Китае.
Глава американского Минфина Джанет Йеллен сообщила о введении с 14 ноября новых санкций против «транснацинальной сети» из 42 физических лиц и организаций, связанных с закупкой военных технологий в пользу России. По ее словам, данные меры являются лишь частью активных усилий по сокращению военных возможностей РФ.