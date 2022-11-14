Боррель: «ЕС не готов обсуждать новые санкции против России»

Евросоюз в настоящее время не готов приступить к обсуждению новых ограничений против российской стороны. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС, передает ТАСС.

«Сегодня этого не произойдет», - подчеркнул он.

Боррель также указал на то, что новые рестрикции должны иметь четкую легальную с точки зрения Евросоюза базу.

Ранее обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг заявил, что ограничения против РФ, введенные западными странами, принесли России важного союзника. Речь, по его словам, идет о Китае.