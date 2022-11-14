Финляндия назвала условие мирных переговоров по Украине

Любые мирные переговоры по Украине могут пройти, только если Россия выведет все войска с ее территории, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Об этом пишет ТАСС.

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«Любые переговоры могут проводиться, только если Россия выведет все войска с территории Украины», - заявил он.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским по вопросу мирных переговоров Киева и Москвы. По его словам, Анкара готова искать пути, чтобы понять, «приведет ли это посредничество к миру».