Гросси: «Обеспокоенность за безопасность на ЗАЭС растет с каждым днем»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о росте обеспокоенности безопасностью Запорожской АЭС (ЗАЭС) в связи с продолжающимися обстрелами и перебоями с подачей электроэнергии. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете The Indian Express.
«Она [обеспокоенность] растет с каждым днем», - подчеркнул глава агентства.
По его словам, постоянные дизельные генераторы работают несколько часов или дней. После этого подача электричества возобновляется и «раздается вздох облегчения». Ситуация повторяется через несколько дней.
Согласно просьбе украинского правительства, МАГАТЭ поддерживает Хмельницкую, Ровенскую и Южно-Украинскую АЭС, указал Гросси.
Он отметил, что объектам пока ничего не угрожает.
В конце февраля российская сторона взяла под контроль ЗАЭС. АЭС не прекращала работу. В сентябре на станцию приехала миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. На станции решили остаться сотрудники агентства. Они стали наблюдателями.