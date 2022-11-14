В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
14 ноября

Гросси: «Обеспокоенность за безопасность на ЗАЭС растет с каждым днем»

Лера Букина

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о росте обеспокоенности безопасностью Запорожской АЭС (ЗАЭС) в связи с продолжающимися обстрелами и перебоями с подачей электроэнергии. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете The Indian Express.

Гросси: «Обеспокоенность за безопасность на ЗАЭС растет с каждым днем»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она [обеспокоенность] растет с каждым днем», - подчеркнул глава агентства.

По его словам, постоянные дизельные генераторы работают несколько часов или дней. После этого подача электричества возобновляется и «раздается вздох облегчения». Ситуация повторяется через несколько дней.

Гросси сделал важное заявление после визита на ЗАЭС

Согласно просьбе украинского правительства, МАГАТЭ поддерживает Хмельницкую, Ровенскую и Южно-Украинскую АЭС, указал Гросси.

Он отметил, что объектам пока ничего не угрожает.

В конце февраля российская сторона взяла под контроль ЗАЭС. АЭС не прекращала работу. В сентябре на станцию приехала миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. На станции решили остаться сотрудники агентства. Они стали наблюдателями.

В мире,Безопасность,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,Правительство Украины,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители