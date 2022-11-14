Гросси: «Обеспокоенность за безопасность на ЗАЭС растет с каждым днем»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о росте обеспокоенности безопасностью Запорожской АЭС (ЗАЭС) в связи с продолжающимися обстрелами и перебоями с подачей электроэнергии. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете The Indian Express.

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«Она [обеспокоенность] растет с каждым днем», - подчеркнул глава агентства.

По его словам, постоянные дизельные генераторы работают несколько часов или дней. После этого подача электричества возобновляется и «раздается вздох облегчения». Ситуация повторяется через несколько дней.

Согласно просьбе украинского правительства, МАГАТЭ поддерживает Хмельницкую, Ровенскую и Южно-Украинскую АЭС, указал Гросси.

Он отметил, что объектам пока ничего не угрожает.