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11 минут назад

Маск выступил на G20 при свечах

Мария Иванова

Основатель Tesla, SpaceX и владелец Twitter Илон Маск выступил на саммите G20 по видеосвязи при свечах. Об этом рассказало Reuters.

Маск выступил на G20 при свечах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Извините, ребята, у нас отключили электричество за три минуты до этого звонка. Вот почему я сижу в темноте», - объяснил бизнесмен.

Саммит «Большой двадцатки» проходит 15–16 ноября на Бали. Ранее Маск заявил, что не приедет на G20 лично. Он заявлял, что в США произошел некий инцидент, который требует его присутствия.

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Уже выступая на саммите, Маск объяснил, что «его рабочая нагрузка в последнее время значительно увеличилась» из-за покупки Twitter.

Во время выступления Маск говорил о будущем, которое, по его мнению, ждет человечество. Он считает, что мир вряд ли перейдет на летающие машины («они упадут вам на голову»), скорее всего, люди начнут ездить по подземным туннелям.

«Электромобили и туннели - это точно ответ на худшие пробки в любом городе, потому что вы можете пройти столько слоев вглубь, сколько захотите, пока проблема не будет устранена», - заявил он.

Также Маск допустил, что человечество обнаружит инопланетные цивилизации, существовавшие миллионы лет назад.

Маск рассказал, что хочет увидеть ракетные платформы по всему миру, которые позволят людям путешествовать на другую сторону планеты со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука. По его словам, это позволило бы попасть в любую точку мира менее, чем за час.

Бизнесмена развеселило, что при всех его смелых мечтах о будущем и открытии космоса ему приходится сталкиваться с отключением света.

«Я просто смотрю на это видео, и оно такое странное. Я сижу здесь, в темноте, в окружении свечей», - отметил он.

В мире,Илон Маск,SpaceX,
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