МАГАТЭ отправит миссии на украинские АЭС

МАГАТЭ в ближайшее время направит своих сотрудников на три АЭС Украины, сообщает РИА Новости.

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Кроме того, будет проверен объект в Чернобыле, а именно — территория недействующей атомной станции.

«По запросу Украины между ее правительством и МАГАТЭ было достигнуто соглашение отправить группы экспертов на Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции», — сообщили в МАГАТЭ.

Эксперты будут искать следы возможной подготовки к созданию «грязной» бомбы.