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2 часа назад

МАГАТЭ отправит миссии на украинские АЭС

Национальная Служба Новостейиещё 3

МАГАТЭ в ближайшее время направит своих сотрудников на три АЭС Украины, сообщает РИА Новости.

МАГАТЭ отправит миссии на украинские АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, будет проверен объект в Чернобыле, а именно — территория недействующей атомной станции.

«По запросу Украины между ее правительством и МАГАТЭ было достигнуто соглашение отправить группы экспертов на Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции», — сообщили в МАГАТЭ.

Эксперты будут искать следы возможной подготовки к созданию «грязной» бомбы.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что специалисты организации не смогли обнаружить признаки подготовки Украиной «грязной» бомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
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