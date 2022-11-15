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1 час назад

"Страна.ua": в Никополе на Украине прозвучали взрывы

Газета.Ruиещё 1

В городе Никополе в Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщила газета "Страна.ua".

СМИ: В Никополе на Украине прогремели взрывы
Фото: Телеграм-канал «Mash»Телеграм-канал «Mash»

Никакой дополнительной информации издание не приводит. В понедельник вечером оно распространило информацию о взрывах в Харьковской области. Утром 14 ноября в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлялась воздушная тревога.

На Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. Воздушные тревоги в стране участились с 10 октября, когда РФ начала наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины. С тех пор тревогу в украинских регионах объявляют каждый день. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.

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