СМИ: В Никополе на Украине прогремели взрывы

На Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. Воздушные тревоги в стране участились с 10 октября, когда РФ начала наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины. С тех пор тревогу в украинских регионах объявляют каждый день. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.