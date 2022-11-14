СМИ: в трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу в понедельник, 14 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального сервиса по оповещению населения страны.

Сейчас предупреждение действует в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Отметим, что ранее сирены уже звучали в Днепропетровской и Харьковской областях. После этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в Индустриальном район города, по предварительной информации, получил повреждения промышленный объект.

Напомним, что российские войска наносят удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи.