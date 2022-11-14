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20 минут назад

СМИ: в трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Никита Бородкин

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу в понедельник, 14 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального сервиса по оповещению населения страны.

СМИ: в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас предупреждение действует в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Отметим, что ранее сирены уже звучали в Днепропетровской и Харьковской областях. После этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в Индустриальном район города, по предварительной информации, получил повреждения промышленный объект.

Напомним, что российские войска наносят удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи.

14 ноября в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях снова начали действовать плановые отключения электроэнергии. В других областях страны ограничивать подачу электричества не планируется.

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