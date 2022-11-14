Британский премьер-министр Риши Сунак назвал Россию государством-изгоем и пообещал, что Лондон «никогда не отступит» и продолжит поддерживать Украину. Об этом он написал в своей статье для The Telegraph.

Перед визитом на саммит G20 Cунак заявил, что украинский кризис «ввергает международную экономику в хаос».

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«Мы, как и наши союзники, не позволим нашему экономическому будущему стать заложником действий государства-изгоя», - подчеркнул премьер.

Сунак написал о плане из пяти пунктов, призванном снизить влияние РФ на мировую экономики.

План включает срочную поддержку Украины в преддверии зимы; высвобождение запасов зерна странами, у которых есть такие возможности; быстрый отказ от российских энергоресурсов; заключение соглашений о свободной торговле по всему миру; вычисление тех, кто использует свои кредитные возможности для создания долговых ловушек в странах с развивающейся экономикой, и прямое устранение причин роста инфляции.

Он заявил, что во время недавнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским дал ясно понять, что Великобритания «никогда не отступит, когда дело доходит до поддержки украинского народа перед лицом жестокости».

Лондон, по его словам, продолжит обучение украинских военнослужащих и «жизненно важные» поставки, в том числе поставки более тысячи зенитно-ракетных комплексов и более 25 тысяч комплектов для экстремальных холодов.

Сунак подчеркнул, что Британия остается крупнейшим европейским военным донором Украины. С начала года страна выделила Киеву 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Также премьер отметил, что каждая семья на планете ощущает на себе последствия украинского кризиса.

«Счета за электроэнергию взлетели до небес благодаря тому, что Россия перекрыла газовые краны», - заявил он.

Сунак добавил, что две трети членов G20 столкнулись с инфляцией выше семи процентов, а Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2023 году треть мировой экономики будет в рецессии.

Ранее Сунак пообещал, что на саммите G20 Британия и ее союзники бросят вызов президенту РФ Владимиру Путину и разоблачат «презрение России к тому типу международного сотрудничества и уважению суверенитета, который представляет форум G20».