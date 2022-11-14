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12 минут назад

Пашинян обвинил Азербайджан в обстреле мирных жителей Карабаха

Lenta.ru

Азербайджан обстреливает мирных жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, называя их «своими гражданами», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова передает РИА Новости.

Пашинян обвинил Азербайджан в обстреле мирных жителей Карабаха
Фото: ТАССТАСС

«Aзербайджан называет армян Нагорного Карабаха "нашими гражданами" и в то же время стреляет в них, когда они занимаются сельскохозяйственными работами. Три мирных жителя были убиты и 16 ранены с 9 ноября 2020 года при 54 случаях покушения на убийство. Является ли это реализацией нарратива Азербайджана, когда говорится, что "проблема Нагорного Карабаха решена"?», — написал армянский лидер в социальных сетях.

Ранее в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана сочли неприемлемыми высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подготовке азербайджанской стороной геноцида армян в Нагорном Карабахе.

В мире,Никол Пашинян,
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