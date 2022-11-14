Пашинян обвинил Азербайджан в обстреле мирных жителей Карабаха

«Aзербайджан называет армян Нагорного Карабаха "нашими гражданами" и в то же время стреляет в них, когда они занимаются сельскохозяйственными работами. Три мирных жителя были убиты и 16 ранены с 9 ноября 2020 года при 54 случаях покушения на убийство. Является ли это реализацией нарратива Азербайджана, когда говорится, что "проблема Нагорного Карабаха решена"?», — написал армянский лидер в социальных сетях.