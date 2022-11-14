В Китае раскрыли козырь Путина в борьбе с Западом

У президента России Владимира Путина есть истребитель Су-57, который может быть козырем в противостоянии поставкам Украине военной помощи от стран Запада. Как сообщает URA.RU, об этом заявил китайский интернет-портал Sohu.

Как отметил автор материала, самолет нового поколения может нести сразу пять радаров, которыми можно «просветить» даже одежду украинского президента Владимира Зеленского. Одного снаряда же Су-57 будет достаточно, чтобы покончить с главой Киева и его командой.

В публикации подчеркивается, что Су-57 может взлетать с укороченной взлетной полосы около 300 метров и садиться на нее. Подобная способность заставляет «все остальные истребители пятого поколения устыдиться», так как новый истребитель — вершина мастерства военных конструкторов России.

«Отправка Су-57 на Украину в подобное время не только поднимает дух российской армии, но и оказывает сдерживающее влияние на страны НАТО. Полагаю, что если Запад захочет сделать следующий шаг, то ему придется принять во внимание этот истребитель», — подчеркнул автор.

Напомним, что на фоне объявления частичной мобилизации в России начали наращивать и ускорять производство современного вооружения и военной техники. Китайское издание Sina заявляло, что в России «днем и ночью» производят Су-57.