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1 час назад

США раскрыли детали новых санкций против России

Мария Иванова

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон введет санкции против «транснациональной сети частных лиц и компаний», закупавших технологии для военных действий России на Украине. Об этом сообщает Reuters.

США раскрыли детали новых санкций против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Йеллен анонсировала новые санкции на саммите G20 на Бали. Ограничения коснутся 14 физических и 28 юридических лиц, в том числе финансовых посредников. Санкции введут 14 ноября, другие подробностей министр не сообщила.

«Это часть наших более масштабных усилий, направленных на то, чтобы сорвать военные действия России и лишить ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля», - заявила Йеллен.

Она подчеркнула, что США продолжат оказывать Украине финансовую помощь. Администрация Байдена запросила дополнительную невоенную поддержку на 4,5 миллиарда долларов. Министр сказала, что, как только будет получено одобрение Конгресса, казначейство немедленно начнет выделять эти средства Украине.

Путин подписал указ о контрсанкциях

Ранее США уже вводили санкции против крупных военно-промышленных компании из России. Министерство торговли страны запретило экспорт компонентов американского производства и американских технологий, которые использовались в некоторых видах российской военной техники.

Сейчас США обвиняют Иран в поставках России беспилотников. По версии Reuters, санкции могут быть связаны с этими поставками, однако иранские военные и промышленные предприятия уже находятся под жесткими санкциями из-за ядерной программы Тегерана.

В мире,Джанет Йеллен,Владимир Путин,
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