Sohu: российский истребитель-невидимка Су-57 способен сдержать натиск Запада

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У президента России Владимира Путина есть истребитель Су-57, который может стать козырем в борьбе с западными странами из-за поставок военной помощи Украине. Об этом пишет китайский интернет-портал Sohu.

«Столкнувшись с западным накачиванием Украины оружием, Путин решился. Он вытащил из рукава козырный истребитель [Су-57], на который можно установить целых пять комплектов радаров», — пишет обозреватель Sohu.

Автор материала с сарказмом добавил, что радары истребителя могут просветить даже одежду президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, один такой снаряд может стать последним, «что увидят Зеленский и его команда», считает обозреватель.

Как пишет автор статьи, Су-57 может взлетать с укороченной взлетной полосы около 300 метров и садиться на нее. Отмечается, что подобная способность заставляет «все остальные истребители пятого поколения устыдиться», так как Су-57 — вершина мастерства военных конструкторов России.

«Отправка Су-57 на Украину в подобное время не только поднимает дух российской армии, но и оказывает сдерживающее влияние на страны НАТО. Полагаю, что если Запад захочет сделать следующий шаг, то ему придется принять во внимание этот истребитель», — подчеркнул он.