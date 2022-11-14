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34 минуты назад

В США предсказали отказ от помощи Киеву при угрозе конфликта с Россией

Елена Прошина

В самом начале боев на Украине американский лидер Джо Байден признавал вероятный отказ от помощи Киеву в случае риска ядерной войны, сегодня мнение Вашингтона по этому вопросу не изменилось, сообщает The National Interest.

В США предсказали отказ от помощи Киеву при угрозе конфликта с РФ
Фото: ТАССТАСС

Издание сравнило ситуацию в США и России с арсеналом стратегического оружия. Отмечается, что американские запасы значительно уступают российским. Стратегическое оружие Соединенных Штатов фактически бесполезно, говорится в статье.

Нынешний кризис обнажил несостоятельность так называемого «минимального сдерживания». Сегодня Москва не угрожает нанесением ядерного удара по НАТО, при этом угрожая ядерной бомбой Украине. Когда начался конфликт, в НАТО были готовы тратить лишь небольшую часть своих исторически скромных оборонных бюджетов на помощь Киеву. Однако теперь российский президент Владимир Путин должен ожидать, что Североатлантический альянс пойдет ва-банк ради страны, которую НАТО было готово оккупировать восемь месяцев назад.

Сегодня технологические инновации, такие как связь, компьютеры, разведка, а также боеголовки переменной мощности и более высокая точность ракет позволяют ограничить масштабы и последствия ядерной войны, чем когда-либо прежде. Таким образом, у России есть очень веские основания полагать, что НАТО не будет наносить массированный ответный удар в войне за Украину. Вот почему Россию нельзя сдержать, а тем более победить политикой «минимального сдерживания», отмечает The National Interest.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
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