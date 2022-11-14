Эксперты МАГАТЭ проверят воду для сброса с АЭС "Фукусима-1

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник прибыла в Японию для проведения проверки в связи с предстоящим сбросом очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил телеканал NHK.

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Участники группы, в которую входят представители 11 стран, включая США, КНР и Республику Корея, обсудили ситуацию вокруг сброса с сотрудниками компании - оператора АЭС Tokyo Electric Power (TEPCO) и работниками Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Ожидается, что 16 ноября они проведут проверку на территории аварийной атомной станции для изучения процесса подготовки к сбросу.

В предыдущий раз эксперты МАГАТЭ посещали Японию в феврале текущего года.

Правительство Японии в апреле 2021 года разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждает Tokyo Electric Power, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Соответствующие работы должны начаться весной 2023 года. В настоящее время ведется строительство подводного туннеля для сброса воды и сопутствующей инфраструктуры.