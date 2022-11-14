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1 час назад

Guardian: США решили сместить центр тяжести в Европе на Польшу и Украину

Вечерняя Москваиещё 1

Германия и Франция могут потерять доминирующее положения в Европейском союзе из-за намерения Соединенных Штатов перенести центр геополитической тяжести в Польшу и Украину. Об этом говорится в статье Guardian.

Guardian: США решили сместить центр тяжести в Европе на Польшу и Украину
Фото: UnsplashUnsplash

— Польша и Украина сегодня намного беднее Франции и Германии. Как они могут реально стать противодействующей силой в ЕС? Подобно многим послевоенным экономическим чудесам — таким, как в Южной Корее, Японии и Западной Германии, — это, вероятнее всего, также будет спонсироваться сверхдержавой, которая многое выиграет от передела политического порядка, — отмечает автор публикации.

Издание обращает внимание, что Вашингтон уже «вкачивает» финансы и технологии в Восточную Европу. Взамен США требует от этих стран «четкой позиции» в отношениях с Пекином, чего не могут дать Берлин и Париж.

При этом в публикации подчеркивается, что Западная Европа не станет соглашаться, чтобы центр тяжести геополитического влияния Европы сместился на восток и США усилили влияние на континенте, передает РИА Новости.

До этого министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на теракт в европейской части Стамбула, который унес, по предварительной информации, жизни шести человек.

В мире,Сулейман Сойлу,ЕС,
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