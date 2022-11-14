Эрдогана сочли «влиятельным посредником» саммита G20

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно оказался одной из самых влиятельных фигур и посредников на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали, пишет Bloomberg.

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Популярность турецкого лидера возросла благодаря роли, которую он сыграл в обеспечении мировых поставок зерна во время украинского кризиса, уточнил автор. Когда Россия начала спецоперацию, Эрдоган был вынужден балансировать между Москвой, Киевом и партнерами из НАТО, отметило агентство.

На предыдущих встречах G20 турецкого президента критиковали за внутреннюю и внешнюю политику, которую некоторые члены «двадцатки» называли «чрезмерно репрессивной или разрушительной», отметили журналисты. «Однако по прибытии на Бали Эрдоган, похоже, все больше уверен в своем месте за столом переговоров. Он стал популярнее из-за своих постоянных связей с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, политик, вероятно, может рассчитывать на переизбрание в 2023 году из-за "офшорных подвигов"», — добавило агентство.

По мнению источников издания, в Индонезии Эрдоган «будет стремиться к большему признанию в качестве президента державы, роль которой возрастает от Украины до Сирии и Ливии». Джакарта в качестве принимающей стороны G20 настаивает на расширении соглашения по украинскому зерну, и Турция сыграет в этом свою роль, добавили журналисты.