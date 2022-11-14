Экс-офицер Беннет: демократы США отмывали деньги с помощью Украины

«Десятки миллиардов долларов — „помощь“ Украине от США, которая, согласно легенде, использовалась для того, чтобы противостоять России. Украина ее на самом деле не использовала. Она инвестировала эти деньги в FTX. И теперь выясняется, что деньги этой компании исчезли», — цитирует слова Скотта Беннетта «Известия».