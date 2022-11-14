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45 минут назад

Болтон считает, что система ПРО США не отвечает якобы исходящим от РФ и КНР вызовам

ТАССиещё 2

Система противоракетной обороны (ПРО) США не в состоянии отражать угрозы, которые могут исходить со стороны Китая и России. С такой оценкой выступил экс-помощник по национальной безопасности бывшего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон в статье, опубликованной в воскресенье на сайте газеты The Wall Street Journal.

Болтон: система ПРО США не отвечает исходящим от РФ и КНР вызовам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Болтона, система противоракетной обороны США находится в "удручающем состоянии" и "не способна защитить [страну] от удара баллистических ракет". Вашингтон, по его мнению, должен сделать "приоритетной задачей усовершенствование противоракетной обороны". Бывший помощник Трампа по нацбезопасности обратил внимание на сообщения о том, что в Иране разработали первую гиперзвуковую баллистическую ракету, упомянул ракетные запуски КНДР, а также возможность проведения Пхеньяном ядерного испытания.

По мнению Болтона, у "Вашингтона нет оправданий тому, в сколь разреженном состоянии остается противоракетная оборона страны спустя два десятилетия после выхода США из Договора об ограничении систем ПРО". "Пока наши соперники развивали гиперзвуковые и другие несущие угрозу новые технологии, возможности США к сдерживанию и готовность страны симметрично отвечать военным путем <...> лишь снижались", - указал Болтон. По его словам, "опасность ракетного удара по территории США значительно выросла за последние два десятилетия, а [оборонные] возможности [страны] не были усовершенствованы должным образом".

В мире,Джон Болтон,Дональд Трамп,
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