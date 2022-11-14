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1 час назад

МИД Франции оценил вероятность переговоров с Россией на саммите G20

Елена Прошина

Франция сохраняет контакты с Россией по линии глав государств для обсуждения «конкретных вопросов», сообщают «Известия» со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.

МИД Франции оценил вероятность переговоров с РФ на саммите G20
Фото: ТАССТАСС

В МИД заявили, что Париж осуждает «действия РФ на Украине». При этом французский лидер Эммануэль Макрон поддерживает канал связи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы иметь шанс обсуждать конкретные темы, когда этого требует ситуация. В ведомстве, отвечая на вопрос о возможности переговоров делегаций на полях саммита G20 в Индонезии, отметили, что консультации также проводятся и с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Министерство иностранных дел Франции отмечает, что представителям Евросоюза и Москвы не о чем говорить в нынешней ситуации, так как обмен взаимными обвинениями бесполезен, а диалог уместен только по предметным темам. Подчеркивается, что стороны «могли бы обсудить вопросы европейской безопасности в контексте украинского кризиса».

Как напомнил собеседник издания, на Генассамблее ООН делегации Франции и Германии якобы запрашивали закрытые переговоры с российскими представителями, но в последний момент эти договоренности сорвались. Встреча российской и западных делегаций в кулуарах на саммите возможна, однако официального запроса на нее нет, отметил представитель МИД Франции.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Генассамблея ООН,ЕС,
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