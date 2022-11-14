МИД Франции оценил вероятность переговоров с РФ на саммите G20

Франция сохраняет контакты с Россией по линии глав государств для обсуждения «конкретных вопросов», сообщают «Известия» со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.

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В МИД заявили, что Париж осуждает «действия РФ на Украине». При этом французский лидер Эммануэль Макрон поддерживает канал связи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы иметь шанс обсуждать конкретные темы, когда этого требует ситуация. В ведомстве, отвечая на вопрос о возможности переговоров делегаций на полях саммита G20 в Индонезии, отметили, что консультации также проводятся и с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Министерство иностранных дел Франции отмечает, что представителям Евросоюза и Москвы не о чем говорить в нынешней ситуации, так как обмен взаимными обвинениями бесполезен, а диалог уместен только по предметным темам. Подчеркивается, что стороны «могли бы обсудить вопросы европейской безопасности в контексте украинского кризиса».