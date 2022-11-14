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36 минут назад

WirtschaftsWoche: поставки вооружения из США угрожают суверенитету Германии

Газета.Ruиещё 1

США угрожают суверенитету Германии в вопросах вооружения, так как военно-промышленный комплекс ФРГ рискует "остаться не у дел" из-за закупок оружия и техники у Соединенных Штатов. Об этом сообщает WirtschaftsWoche.

WirtschaftsWoche: поставки вооружения из США угрожают суверенитету Германии
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что военная промышленность Германии требует выделить доли в запланированных закупках вооружений за рубежом. При этом немецкие власти хотят как можно быстрее восстановить боеспособность бундесвера и готовы приобретать "готовые изделия, которые могут быть поставлены в кратчайшие сроки", в первую очередь производства США. Кроме того, промышленники потребовали от бюджетного комитета бундестага принять решение о том, чтобы власти делали закупки в соответствии с четко сформулированными ответными обязательствами со стороны поставщиков.

"Заботясь о суверенитете Германии, мы должны сделать все для того, чтобы не попасть на ближайшие 30-50 лет в зависимость от американцев", - заявил управляющий акционер компании Autoflug Мартин Крелль.

Ранее издание The Nation писало, что специальная военная операция России на Украине открыла два сейсмических разлома в мировой политике: разрыв между Россией и странами НАТО и ширящийся раскол между Западом и остальным миром. До этого политолог, член экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян заявлял, что колониальный западный мир, сам того не осознавая, превратился в колонию США, выкачивающих не только ресурсы, но и весь человеческий потенциал.

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