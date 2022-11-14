Премьер-министр Великобритании обратился к богатым странам

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в воскресенье, 13 ноября, призвал богатые сельскохозяйственные страны высвободить запасы зерна для борьбы с растущей проблемой голода во всем мире. Он заявил, что поддерживает усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по обеспечению транспортировки зерновых в Черном море.

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Комментируя происходящее на Украине, британский премьер указал, что Лондон и его союзники не позволят стать заложником «своему экономическому будущему», в том числе за счет отказа от зависимости от российских углеводородов, пишет ТАСС.

При этом Сунак посетовал на то, что президент России Владимир Путин не посетит саммит G20 в Индонезии, не встретится с коллегами и «даже не попытается объяснить собственные действия» в соседней стране. Британский премьер добавил, что в результате конфликта на Украине две трети членов «Большой двадцатки» имеют уровень инфляции выше семи процентов за год.