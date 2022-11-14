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1 час назад

ГА ООН обсудит привлечение блокированных активов России для нужд Украины

Елена Прошина

Генассамблея ООН в рамках возобновляющейся 14 ноября специальной сессии обсудит вопрос об использовании замороженных активов России для финансирования украинских властей, сообщает РИА Новости.

В ООН решат судьбу блокированных активов России
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Инициаторы предложения проталкивают проект резолюции о «привлечении России к ответственности, включая репарации Украине», и пытаются создать «некий неподотчетный ГА механизм», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, Запад пытается «попросту украсть» замороженные российские активы.

Дипломат считает, что это будет делаться на национальном уровне, ссылаясь на якобы выраженную в Генассамблеи «волю международного сообщества». Полянский назвал готовящийся к принятию документ «фиговым листком» для использования «ворованных таким образом денег». Зампред подчеркнул, что российские денежные средства пойдут на покупку новых вооружений и погашение соответствующих долгов Украины.

Отмечается, что «западный блок» планировал обойтись без дебатов перед принятием проекта, однако Москва смогла этому воспрепятствовать. В итоге дебаты состоятся 14 ноября в 18 часов по московскому времени.

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