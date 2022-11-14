В ООН решат судьбу блокированных активов России

Генассамблея ООН в рамках возобновляющейся 14 ноября специальной сессии обсудит вопрос об использовании замороженных активов России для финансирования украинских властей, сообщает РИА Новости.

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Инициаторы предложения проталкивают проект резолюции о «привлечении России к ответственности, включая репарации Украине», и пытаются создать «некий неподотчетный ГА механизм», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, Запад пытается «попросту украсть» замороженные российские активы.

Дипломат считает, что это будет делаться на национальном уровне, ссылаясь на якобы выраженную в Генассамблеи «волю международного сообщества». Полянский назвал готовящийся к принятию документ «фиговым листком» для использования «ворованных таким образом денег». Зампред подчеркнул, что российские денежные средства пойдут на покупку новых вооружений и погашение соответствующих долгов Украины.