Первая женщина - президент Словении и адвокат. Что о ней известно

Беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар станет первой женщиной - президентом Республики Словения.

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Она родилась в 1968 году в Любляне. "Мои родители были рабочими, заработок был небольшим, поэтому я подрабатывала уже во время учебы в школе. Я хотела стать врачом, но в конце концов нашла себя в юриспруденции. Я окончила университет (юридический факультет Люблянского университета) в 1992 году и через 5 лет сдала экзамен на адвоката", - приводит Словенское агентство печати слова будущего президента.

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Работа на телевидении

"Первую свою работу невозможно забыть. Шесть лет я была журналистом и ведущей новостной передачи "Дневник" на Радио и телевидении Словении. Затем были пять лет в той же роли на канале Pop TV. Я также занималась написанием статей для различных газет и работала на разных радиостанциях", - рассказывает о себе Пирц-Мусар.

Именно работа на телевидении, по мнению словенцев, принесла ей популярность, которая в итоге также привела ее к успешному результату во втором туре президентских выборов 13 ноября текущего года.

Карьера адвоката

С 2001 года Пирц-Мусар успела поработать в финансовом секторе, где она присоединилась к крупнейшей словенской частной финансовой корпорации Aktiva Group, затем устроилась в Верховный суд республики.

"Теперь я работаю адвокатом, специализирующимся на праве СМИ и правах человека. Моя международная деятельность менее известна, но она длится более 20 лет. Я была заместителем и руководителем объединенного надзорного органа Европола, участвовала в разработке законов о защите персональных данных в Черногории, Сербии, на Украине, обучала судей и других государственных служащих в Европе и Африке", - сообщила Пирц-Мусар.

В 2014 году она принесла присягу в Словенской коллегии адвокатов, а с 2015 года является директором юридической фирмы Pirc Musar.

О направлениях внешней политики страны

Приверженность верховенству закона и общим ценностям Евросоюза, укрепление трансатлантических отношений и членство Словении в международных организациях, по словам будущего президента, являются основными направлениями внешней политики республики. "Региональная интеграция и мультилатерализм на глобальном уровне - это среда, в которой Словения может превратиться в процветающую страну. Я рассматриваю Россию, Китай и Индию как силы, совместно ответственные за поддержание международного мира и безопасности. Здесь мы не должны забывать о США. Малые государства должны сотрудничать, а крупные державы должны взять на себя ответственное руководство, основанное на суверенном равенстве и сотрудничестве при уважении международного права", - заявила Пирц-Мурсар.

По словам будущего президента республики, членство Словении в НАТО представляет собой самую большую гарантию безопасности. Она поддерживает стремление к постепенному увеличению расходов на оборону до двух процентов ВВП.

Отношение к ситуации на Украине

Пирц-Мусар полагает, что слишком мало политиков в ЕС стремятся к проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом. "Мне трудно принять позицию президента Украины [Владимира] Зеленского о том, что он не хочет вести переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Если мы хотим положить конец <...> [этому конфликту], обе стороны должны сесть за стол переговоров", - сообщила она.

В то же время будущий президент Словении выразила осуждение в связи с проведением Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины. "Приверженность Евросоюза оказанию помощи Киеву, на мой взгляд, является правильной", - прокомментировала Пирц-Мусар свое отношение к ситуации на Украине.

Голос народа

Как заявляла в рамках предвыборной кампании Пирц-Мусар, она чувствует ответственность, потому должна "информировать и предупреждать общественность, когда речь заходит о нарушениях прав человека, ненавистнические высказывания преобладают над уважительными, нарушаются конституция и законы, когда рушится социальное государство и подрезаются крылья демократии".