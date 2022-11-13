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1 час назад

Зеленский подтвердил свое выступление на саммите "двадцатки"

ТАССиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что примет участие в саммите Группы двадцати.

Зеленский подтвердил намерения выступить на саммите G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Индонезии пройдет саммит Группы двадцати, и наша позиция на нем будет представлена. <...> Уже во вторник (15 ноября) будет мое выступление", - сказал глава государства в видеообращении, распространенном в воскресенье в его Telegram-канале.

При этом Зеленский не уточнил формат своего участия.

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В свою очередь 8 ноября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президент, вероятнее всего, примет участие в саммите G20 в онлайн-режиме.

Саммит Группы двадцати пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Глава российской делегации министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже прибыл для участия во встрече.

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