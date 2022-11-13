Зеленский подтвердил намерения выступить на саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что примет участие в саммите Группы двадцати.
"В Индонезии пройдет саммит Группы двадцати, и наша позиция на нем будет представлена. <...> Уже во вторник (15 ноября) будет мое выступление", - сказал глава государства в видеообращении, распространенном в воскресенье в его Telegram-канале.
При этом Зеленский не уточнил формат своего участия.
В свою очередь 8 ноября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президент, вероятнее всего, примет участие в саммите G20 в онлайн-режиме.
Саммит Группы двадцати пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Глава российской делегации министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже прибыл для участия во встрече.