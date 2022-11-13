Два аналитика в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль в совместной статье для журнала National Interest заявили, что США и страны НАТО скорее "оставят" Украину, чем пойдут на развязывание глобальной войны.

"Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины не в интересах западных держав", — говорится в материале.

Как считают эксперты, запас стратегического ядерного оружия США и их союзников уступает вооружению, которое есть у России. По их мнению, на сегодня Североатлантический альянс располагает силами, потенциал которых "хуже, чем бесполезный".

Ранее газета New York Times писала, что НАТО не примет Украину в альянс до завершения боевых действий, так как это потребовало бы изменения пятой статьи устава о взаимной обороне.