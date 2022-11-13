В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
8 минут назад

Офицер разведки США раскрыл неудобную правду об украинских националистах

News.ru

Конгресс Соединенных Штатов оказывает поддержку украинским националистам, подражающим немецким нацистам, рассказал в эфире YouTube-канала журналиста Ричарда Медхарста офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, националистическая идеология украинцев берет начало от Степана Бандеры, создателя Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Офицер разведки США раскрыл неудобную правду об украинских националистах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Степан Бандера стал отцом современного украинского национализма. Именно он сказал, что украинцы — не часть Галиции и не часть России, а самостоятельная этническая группа. <...> Их национализм берет свои корни из его идеологии, — пояснил Риттер.

Офицер рассказал о преступлениях, совершенных сторонниками Бандеры во время Великой Отечественной войны. С точки зрения морали, указал Риттер, ни один человек не может признать действия Бандеры и его сторонников легитимными.

Салливан дал совет Зеленскому по переговорам с Россией

С моральной точки зрения вы буквально не можете поддерживать и признавать легитимным все, что связано со Степаном Бандерой, — добавил офицер.

При этом, как указал Риттер, Вашингтон открыто содействует украинским националистам. Так, в сентябре 2022 года бойцы полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) были приняты в Конгрессе США.

Ранее «Альянс учителей» сообщил, что Московский политехнический университет провел для студентов тест по истории, в котором назвал Украину «бандеровской», а США — главными зачинщиками войн. Как сообщает профсоюз в Telegram-канале, одна из студенток поделилась скриншотами задания, учащимся предлагают согласиться или не согласиться с тем или иным утверждением. В «Альянсе учителей» назвали формулировки вопросов субъективными, навязывающими «правильное» мнение.

В мире,Скотт Риттер,Степан Бандера,Конгресс США,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители