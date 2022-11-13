Офицер разведки США раскрыл неудобную правду об украинских националистах

Конгресс Соединенных Штатов оказывает поддержку украинским националистам, подражающим немецким нацистам, рассказал в эфире YouTube-канала журналиста Ричарда Медхарста офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, националистическая идеология украинцев берет начало от Степана Бандеры, создателя Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

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Степан Бандера стал отцом современного украинского национализма. Именно он сказал, что украинцы — не часть Галиции и не часть России, а самостоятельная этническая группа. <...> Их национализм берет свои корни из его идеологии, — пояснил Риттер.

Офицер рассказал о преступлениях, совершенных сторонниками Бандеры во время Великой Отечественной войны. С точки зрения морали, указал Риттер, ни один человек не может признать действия Бандеры и его сторонников легитимными.

С моральной точки зрения вы буквально не можете поддерживать и признавать легитимным все, что связано со Степаном Бандерой, — добавил офицер.

При этом, как указал Риттер, Вашингтон открыто содействует украинским националистам. Так, в сентябре 2022 года бойцы полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) были приняты в Конгрессе США.