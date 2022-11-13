Британия усилила безопасность трубопровода из-за «интереса» России

Великобритания усилила безопасность трубопровода, по которому доставляется топливо на остров Вознесения, на фоне якобы «интереса» со стороны России. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на источники.

По информации издания, британские службы безопасности в прошлом месяце получили спутниковые снимки, которые якобы указывали на то, что РФ «заметно заинтересована» в этом участке трубопровода. Как считает газета, речь могла идти о возможной «подводной диверсии».

«Уайтхолл принял решение направить команду по обеспечению безопасности, чтобы гарантировать подачу топлива днем и ночью», — пишет издание.

Операция была проведена в ходе планового техобслуживания, которым занимаются специалисты Минобороны.

«Проводящееся ежегодно техобслуживание было отложено на три месяца, чтобы учесть другие "особые меры безопасности"», — отмечает газета.