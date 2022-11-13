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34 минуты назад

Шольц выразил сожаление в связи с решением Путина не ехать на саммит G20

ТАССиещё 5

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление в связи с решением президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали и заявил, что его порадовало, если бы российский лидер в последние минуты передумал.

Шольц выразил сожаление из-за решения Путина по G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20", - приводит слова Шольца в воскресенье во время визита в Ханой агентство DPA.

Как считает канцлер, "в таком случае, конечно, ему [Путину] пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и со всей критикой, которые бы сформулировали многие страны мира".

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Канцлер считает, что Путин уже вряд ли изменит свое решение по поездке на Бали.

"Я не думаю, что это [решение] изменится в последнюю секунду. Если это произойдет, меня бы это порадовало", - сказал он.

Шольц призвал Москву выступить с предложениями касательно возможностей установления мира на Украине.

"Но это никак не должны быть переговоры, во время которых Россия будет навязывать мир", - добавил он.

Канцлер считает, что предметом переговоров прежде всего "должны быть целостность и суверенитет Украины".

Саммит Группы двадцати пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. Путин не поедет на эту встречу, российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.

В мире,Олаф Шольц,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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