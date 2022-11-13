Байден присутствовал в зале во время выступления Лаврова на саммите

Президент США Джо Байден присутствовал в зале во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите. Это стало известно, благодаря снимку, опубликованному Марией Захаровой в Telegram-канале, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье опубликовала фотографию из зала в Пномпене, где проходил саммит.
На снимке члены американской делегации во главе с президентом Байденом находятся на своих местах в зале в момент выступления Лаврова.
Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона, ее учредили в 2005 году.
Россия официально присоединилась к нему в ходе пятого Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет на острове Бали в Индонезии.