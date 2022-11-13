Байден присутствовал в зале во время выступления Лаврова на саммите

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье опубликовала фотографию из зала в Пномпене, где проходил саммит.

На снимке члены американской делегации во главе с президентом Байденом находятся на своих местах в зале в момент выступления Лаврова.

telegram-канал Марии Захаровой

Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона, ее учредили в 2005 году.

Россия официально присоединилась к нему в ходе пятого Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое