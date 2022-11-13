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37 минут назад

Салливан дал совет Зеленскому по переговорам с Россией

Илья Родин

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время визита в Киев предложил главе Украины Владимиру Зеленскому задуматься о «реалистичных позициях» на переговорах с Москвой. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Салливан дал совет Зеленскому по переговорам с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Источник пояснил, что Салливан порекомендовал властям Украины подумать о реалистичных требованиях и приоритетах на возможных переговорах с Москвой.

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Кроме того, он посоветовал пересмотреть как минимум часть заявленных целей, в частности, отказаться от возвращения Крыма.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал список требований, после выполнения которых Киев согласится сесть за стол переговоров с Москвой. Президент Украины отметил, что для этого необходимо восстановление территориальной целостности, возмещение убытков, наказание «военных преступников».

В мире,Джейк Салливан,Владимир Зеленский,
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