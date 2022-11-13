Салливан дал совет Зеленскому по переговорам с Россией

Источник пояснил, что Салливан порекомендовал властям Украины подумать о реалистичных требованиях и приоритетах на возможных переговорах с Москвой.

Кроме того, он посоветовал пересмотреть как минимум часть заявленных целей, в частности, отказаться от возвращения Крыма.