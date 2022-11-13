В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
20 минут назад

В Турции ввели временный запрет на публикацию новостей, посвященных взрыву в Стамбуле

ТАСС

Власти Турции ввели в воскресенье временный запрет на публикацию в СМИ новостей о взрыве на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Высшего совета по радио и телевидению.

В Турции ввели запрет на публикацию посвященных взрыву в Стамбуле новостей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Был введен временный запрет на вещание в связи со взрывом, произошедшим 13 ноября в районе Бейоглу в Стамбуле. Запрет требует от поставщиков медиауслуг соблюдать принципы предоставления информации, указанные в законах. Избегать публикаций, которые могут вызвать страх, панику и беспорядки в обществе или послужат целям террористических организаций", - отмечается в сообщении регулятора.

До отмены запрета СМИ не могут вести трансляции с места взрыва, передавать информацию, касающуюся оперативно-следственных действий, публиковать фото и видео с ранеными и погибшими. Также запрещено передавать информацию о ходе следствия, обстоятельствах произошедшего, полученную из неофициальных источников. Возможны публикации только официальных заявлений властей или материалы на их основании.

Россиянки оказались на улице Истикляль во время взрыва в Стамбуле

Взрыв произошел на оживленной и популярной у туристов улице Истикляль в районе Бейоглу около 16:20 (совпадает с мск). Во время детонации вокруг находилось большое число людей. Как сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая, по меньшей мере четыре человека погибли, 38 получили ранения.

Прокуратура Турции начала расследование. Прорабатывается версия теракта.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители