В Турции ввели запрет на публикацию посвященных взрыву в Стамбуле новостей

Власти Турции ввели в воскресенье временный запрет на публикацию в СМИ новостей о взрыве на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Высшего совета по радио и телевидению.

"Был введен временный запрет на вещание в связи со взрывом, произошедшим 13 ноября в районе Бейоглу в Стамбуле. Запрет требует от поставщиков медиауслуг соблюдать принципы предоставления информации, указанные в законах. Избегать публикаций, которые могут вызвать страх, панику и беспорядки в обществе или послужат целям террористических организаций", - отмечается в сообщении регулятора.

До отмены запрета СМИ не могут вести трансляции с места взрыва, передавать информацию, касающуюся оперативно-следственных действий, публиковать фото и видео с ранеными и погибшими. Также запрещено передавать информацию о ходе следствия, обстоятельствах произошедшего, полученную из неофициальных источников. Возможны публикации только официальных заявлений властей или материалы на их основании.

Взрыв произошел на оживленной и популярной у туристов улице Истикляль в районе Бейоглу около 16:20 (совпадает с мск). Во время детонации вокруг находилось большое число людей. Как сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая, по меньшей мере четыре человека погибли, 38 получили ранения.